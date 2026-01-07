Gli amici di Askatasuna al prefetto | Violato il diritto allo studio

Le famiglie del quartiere Vanchiglia e il Comitato Genitori dell’istituto comprensivo Gino Strada di Torino hanno scritto al prefetto, evidenziando come il diritto allo studio sia stato violato. La lettera richiama l’attenzione sulle criticità riscontrate e invita a intervenire per garantire condizioni adeguate per gli studenti. Un confronto necessario per tutelare i diritti dei giovani e migliorare la qualità dell’istruzione nel territorio.

È firmata "Le famiglie del quartiere Vanchiglia" e "Il Comitato Genitori dell'istituto comprensivo Gino Strada di Torino" la lettera inviata al prefetto di Torino. Gli amici di Askatasuna contestano le modalità dello sgombero del 18 dicembre. «Le scriviamo - si legge nella missiva - per denunciare una gestione dell'ordine pubblico che riteniamo sproporzionata e gravemente lesiva dei diritti della cittadinanza, con particolare riferimento ai seguenti punti: negazione del diritto allo studio, disagio sociale e organizzativo, perdita di un luogo di socialità, richiesta di progettualità futura». E ancora: «Le famiglie firmatarie intendono sottolineare che non rimarranno inerti di fronte a quella che consideriamo una violazione dei diritti costituzionali dei minori. La manifestazione degli attivisti di Askatasuna a Torino è sfociata in scontri con lancio di petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine.

