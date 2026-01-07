Gli agenti dell’Ice di Trump sparano e uccidono una donna a Minneapolis | Cercava di investirli L’ira del sindaco | Fuori di qui! – Il video

Agenti dell’Ice a Minneapolis hanno aperto il fuoco durante un’operazione anti-migranti, uccidendo una donna che, secondo le autorità, cercava di investirli. La vicenda ha suscitato reazioni, tra cui quella del sindaco della città, che ha condannato l’episodio. Si tratta di un intervento che evidenzia le tensioni legate alle politiche migratorie degli Stati Uniti e all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Agenti dell’Ice, il corpo Usa inviato da Donald Trump nelle città del Paese per arrestare migranti illegali, hanno aperto il fuoco e ucciso una donna a Minneapolis nell’ambito di una massiccia azione anti-migranti nella zona di Powerhorn. Scesi dalla loro jeep, gli agenti si stavano avvicinando all’auto della donna – la moglie 37enne di un leader del movimento a difesa dei migranti, è poi emerso – intimandole di aprire la portiera e poi tentando di aprirla con la forza. Lei, come si vede in alcuni video subito rimbalzati online, ha tentato di fuggire in auto. Uno degli uomini dell’Ice, la pistola già tra le mani, ha subito reagito sparandole dal finestrino. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione Leggi anche: Minneapolis, il momento in cui gli agenti sparano a bruciapelo alla donna che fugge – Video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Minneapolis, agenti sparano e uccidono una donna in strada: il dramma durante un raid anti-migranti - Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, Ice, ha aperto il fuoco durante un raid anti- leggo.it

Gli agenti anti-immigrazione hanno ucciso una persona a Minneapolis - Un agente dell’ICE, l’agenzia federale che negli Stati Uniti si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione, ha sparato contro una donna di 37 anni a Minneapolis, in Minnesota, uccidendol ... ilpost.it

Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna durante un’operazione anti-migranti - La donna ha tentato di speronare le forze dell'ordine nel quartiere Powerhorn. ilfattoquotidiano.it

