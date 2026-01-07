A Bologna, l’impegno per l’accoglienza si confronta con le sfide di una città che cerca di mantenere i principi di inclusione. Il sindaco Matteo Lepore e il Campo largo promuovono politiche di solidarietà, ma le questioni legate a poveri e migranti restano al centro del dibattito pubblico. Un quadro complesso che richiede analisi approfondite per comprendere le dinamiche sociali in evoluzione.

A Bologna la parola d'ordine è accoglienza. Il sindaco Matteo Lepore e il Campo largo cercano di essere la nuova oasi di un progressismo che, però, sembra fallire giorno dopo giorno. E il caso del capotreno ucciso sabato, poco dopo le 19, a soli 34 anni, rappresenta un ennesimo tassello in un quadro frastagliato. Il killer sarebbe un senza fissa dimora con precedenti penali legati soprattutto al porto di coltelli. Eppure, a Bologna pullulano le attività e le organizzazioni che si occupano di immigrazione e sostegno agli ultimi. Tra queste la «Lai Momo», una cooperativa sociale «attiva nei settori dell'immigrazione, della comunicazione sociale, del dialogo interculturale e dello sviluppo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli affari rossi su poveri e migranti. Tutti benvenuti col sindaco pro Pal

Leggi anche: Dalla kefiah al sombrero, la sinistra nostrana da pro-Pal si improvvisa pro-Mad e scende in piazza per Maduro. C’erano tutti: antagonisti, sindacati e Collettivi rossi

Leggi anche: La galassia che attacca toghe e intelligence: la mappa di tutti gli odiatori pro Pal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli affari rossi su poveri e migranti. Tutti benvenuti col sindaco pro Pal.

Gli affari rossi su poveri e migranti. Tutti benvenuti col sindaco pro Pal - Il sindaco Matteo Lepore e il Campo largo cercano di essere la nuova oasi di un progressismo che, però, sembra fallire giorno dopo giorno. ilgiornale.it