Giunta Fico caso Serluca | Gazzella si dimette dall’ASI e attacca Barone

Guerino Gazzella si è dimesso dal Comitato direttivo del Consorzio Asi Benevento, a seguito delle recenti vicende legate alla giunta Fico e al caso Serluca. Nella comunicazione ufficiale, Gazzella ha espresso le proprie motivazioni, evidenziando una posizione critica nei confronti di alcune decisioni dell’amministrazione Barone. La decisione segna un nuovo capitolo nel panorama locale, suscitando attenzione sulle dinamiche interne al consorzio e alle istituzioni coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Guerino Guerino Gazzella si dimette dal Comitato direttivo del Consorzio Asi Benevento. La decisione arriva dopo la nomina della moglie, Maria Carmela Serluca, ad assessora regionale all’Agricoltura. Una scelta che Gazzella definisce di pura opportunità politica. Nessun conflitto d’interessi, chiarisce. Ma la volontà di chiudere subito ogni possibile polemica. La lettera indirizzata al presidente Roberto Fico mantiene toni istituzionali solo in apparenza. Perché il passaggio più politico arriva subito dopo. Le speculazioni, scrive, provengono dalla Lega, da cui non accetta lezioni di moralità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giunta Fico, caso Serluca: Gazzella si dimette dall’ASI e attacca Barone Leggi anche: Giunta Fico, l’ombra dei conflitti non si dirada: scoppia il caso Serluca Leggi anche: Giunta Fico, il Presidente della Provincia: bene Bonavitacola e Serluca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mariacarmela Serluca entra in Giunta Regionale, Mastella: “Un riconoscimento al territorio e a Noi di Centro”; Fico e la giunta di fine anno: trovata l'intesa, ufficializzazione (quasi certa) oggi; Serluca nella Giunta Fico, gli auguri del presidente del Consorzio Asi Vessichelli; Giunta Fico, Zinzi (Lega) all'attacco: Conflitto d'interessi per Claudia Pecoraro. Serluca in Giunta e il marito all’Asi, la Lega all’attacco: “C’è incompatibilità” - La Lega attacca ancora, con il responsabile regionale Gianpiero Zinzi, inquadrando nel mirino il neo presidente della Giunta, cui addebita inco ... ilsannioquotidiano.it

La “crociata” della Lega sulla giunta: «Assessori in conflitto d’interessi» - La Lega continua il suo fuoco incrociato contro la giunta Fico per presunti conflitti d’interesse. ilmattino.it

Regione, Zinzi (Lega) denuncia: "C'è un quarto conflitto d'interesse" - Il coordinatore campano tira in ballo anche il marito dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca ... salernotoday.it

Regione Campania. Gianpiero Zinzi (Lega): "Quarto conflitto di interessi nella Giunta Fico. Il caso dell'assessore Serluca" #RegioneCampania #giuntaregionale #LegaCampania #conflittointeressi #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/gianpiero-zinzi-l - facebook.com facebook

#roberto fico, primo incontro con la giunta a #palazzo santa lucia: «Lavoreremo con spirito di squadra» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.