Giugliano topi d’appartamento in Via Aniello Palumbo | i cittadini non si sentono al sicuro

A Giugliano, in Via Aniello Palumbo, si registrano recenti episodi di furto da parte di topi d’appartamento, che si sono introdotti in due abitazioni, arraffando monili e oggetti di valore. I cittadini esprimono preoccupazione per la propria sicurezza, evidenziando la necessità di maggiori controlli e interventi per garantire un ambiente più protetto. La situazione sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione in zona.

Si sono arrampicati fino ai piani alti e sono entrati in due abitazioni, facendo razzia di monili e oggetti di valore. È questo l'ennesimo colpo messo a segno dai topi d'appartamento in via Aniello Palumbo, a Giugliano. Il furto si sarebbe consumato in un arco di tempo compreso tra le 18 e le 19.

