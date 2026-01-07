Giugliano rapina nel pomeriggio al distributore Ely Gas | banditi via con 500 euro

Nel pomeriggio di oggi a Giugliano si è verificata una rapina presso il distributore Ely Gas, con i malviventi che si sono impossessati di circa 500 euro. La città continua ad affrontare un aumento dei casi di criminalità, con episodi che coinvolgono sia furti in abitazioni sia atti violenti in diversi quartieri. La situazione richiede attenzione e interventi efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini.

Prosegue l'emergenza criminalità a Giugliano. Mentre una banda svaligiava due appartamenti nella centralissima via Aniello Palumbo, altri malviventi mettevano a segno una rapina in via Oasi Sacro Cuore. Nel mirino il distributore di carburante Ely Gas. Come documentato anche dalle immagini .

