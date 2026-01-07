Giugliano eventi delle festività | ieri gran finale con lo show di Ciro Ceruti

Ieri a Giugliano si è concluso il calendario degli eventi delle festività con uno spettacolo di Ciro Ceruti. La serata ha rappresentato il momento conclusivo di una serie di iniziative che hanno coinvolto la comunità locale, offrendo un'opportunità di svago e aggregazione. Questo evento ha sottolineato l'importanza di momenti condivisi durante il periodo festivo, confermando l’impegno della città nel promuovere cultura e socialità.

