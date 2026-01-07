Giubileo fedeli agrigentini a San Pietro per la chiusura della Porta Santa

Un gruppo di fedeli di Agrigento ha preso parte ieri a Roma alla cerimonia di chiusura della Porta Santa nella basilica di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo. L’evento rappresenta un momento significativo di spiritualità e riflessione per i partecipanti e la comunità locale.

Una delegazione di fedeli agrigentini ha partecipato ieri a Roma alla cerimonia di chiusura della Porta Santa nella basilica di San Pietro, momento conclusivo del Giubileo. La Porta Santa, aperta solo negli anni giubilari, simboleggia il cammino di fede e di rinnovamento spirituale.

