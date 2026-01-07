Il calo del prezzo del petrolio e l’inflazione sono temi di attualità che influenzano l’economia globale. Le strategie adottate, come il piano di Trump mirato a ridurre le quotazioni del greggio, possono avere ripercussioni su diversi mercati, inclusa Mosca. Attualmente le quotazioni si mantengono intorno ai 61 dollari al barile, ma le mosse in Venezuela e in altre aree potrebbero determinare futuri cambiamenti.

L’azione in Venezuela del tycoon punta a far calare a 50 dollari al barile le quotazioni del greggio (per ora stabili intorno ai 61). Senza colpire le compagnie americane. In caso contrario a pagare il conto sarà l’Ue. Circola una frase apocrifa che dice: il prezzo è ciò che il compratore più sciocco è disposto a pagare. Se è così, ieri sul mercato vi erano moltissimi sciocchi. Sul mercato di Londra il rame ha fatto segnare un nuovo record, superando i 13.300 dollari per tonnellata (+1,7%). Lanciatissimi anche palladio e nichel, rispettivamente +5,7% e +10%. In effetti sono saliti tutti i metalli industriali (unica eccezione lo stagno, -3,75%) e anche i preziosi. 🔗 Leggi su Laverita.info

