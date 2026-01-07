Giovanni Tamburi il messaggio dei compagni | Portavi luce a tutti
Durante il funerale di Giovanni Tamburi, Beatrice, rappresentante della scuola, ha letto un messaggio dei suoi compagni di liceo:
Il messaggio dei compagni di liceo di Giovanni Tamburi letto durante il funerale da Beatrice, una rappresentante della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi
Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: «Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi». Tutti i nomi
Chi era Giovanni Tamburi, il ragazzo dolce e pronto ad aiutare tutti: “Buono e gentile, amava la musica e le moto”; Bologna si ferma per la veglia di Giovanni Tamburi, Zuppi: “La sofferenza è per tutti”| FOTO; I compagni di scuola di Giovanni Tamburi: “Una fiaccolata e la dedica di un’aula”; Giovanni Tamburi, nel liceo scientifico in cui studiava la vittima bolognese di Crans-Montana: «Un nostro figlio, il Righi ci sarà. Aiuto psicologico per i compagni e una veglia».
Giovanni Tamburi, il messaggio dei compagni: "Portavi luce a tutti" - Il messaggio dei compagni di liceo di Giovanni Tamburi letto durante il funerale da Beatrice, una rappresentante della scuola Il messaggio dei compagni di liceo di Giovanni Tamburi letto durante il ... ilrestodelcarlino.it
Crans, i funerali di Giovanni Tamburi, la lettera dei compagni di scuola: «Non siamo qui per dirti addio, ma perchè continui a vivere in tutto ciò che hai lasciato». - A parlare così è Beatrice, compagna di classe di Giovanni Tamburi, il giovane bolognese rimasto vittima nel ... msn.com
FOTO | Tragedia di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per i funerali di Giovanni Tamburi - Tra le istituzioni, presenti il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Regione Michele de Pascale, la ministra Annamaria Berni ... dire.it
"Mi commuove e mi fa vedere quanto era amato mio figlio, credo che ne è molto felice anche lui, so che ci guarda". Sono le parole della madre di Giovanni Tamburi. "Sarebbe impossibile trovare una foto di lui senza sorriso, sorrideva sempre. Ho perso un pez x.com
Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. Oggi, alla - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.