Giovanni Tamburi il grido di dolore della madre | shock contro i gestori
Giovanni Tamburi, il protagonista di questa vicenda, ha espresso un forte dolore rivolgendosi ai gestori di un servizio. La madre, nel suo racconto, descrive la difficile situazione di Giovanni, che cerca conforto nel sonno, stringendo un peluche a forma di tigrotto. Questa storia mette in luce le sfide quotidiane di una famiglia che affronta momenti di disagio, evidenziando l’importanza di un sostegno adeguato.
– Dorme, quando il sonno arriva, stringendo un peluche: un tigrotto. E non lava la felpa del figlio, la tiene addosso così com’è. «Così sento il suo odore. l’ho lasciato andare, so che ora è in cielo, ma è un modo per sentirmelo vicino». Carla Masiello, madre di Giovanni Tamburi, parla a fatica. La voce si spezza, il dolore resta lì, compatto. È una testimonianza raccolta da la Repubblica, un racconto intimo che attraversa il lutto e lo rende quasi fisico, fatto di oggetti, di gesti ripetuti, di memoria che non vuole cedere al vuoto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Crans-Montana, dolore e responsabilità: il grido del CNDDU; Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Tamburi, Barosi e Galeppini. Morta anche Chiara Costanzo; Crans-Montana, il grido di una madre in diretta tv: «Non so se mio figlio Giovanni è vivo o morto; Giovanni Tamburi è morto: C’è il riscontro del Dna.
Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana. Dolore e lacrime ai funerali - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans- leggo.it
La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” - In 500 alla preghiera nella chiesa di Sant’Isaia: amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. ilrestodelcarlino.it
Strage Crans-Montana, il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi: "Con una vera uscita di sicurezza sarebbe ancora vivo" - Montana e il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane: ricordi, testimonianze e l’assenza di misure di sicurezza che avrebbero potuto salvarlo. notizie.it
La vita in diretta. . A Bologna Giuseppe, il padre di Giovanni Tamburi dice: “Il primo gennaio una parte di me se n’è andata. Era un ragazzo d’oro, uno studente modello. Come potremo fare senza di lui”. Accanto a lui l’altra figlia Carlotta, che riesce solo a dire - facebook.com facebook
I compagni di scuola di Giovanni Tamburi: “Una fiaccolata e la dedica di un’aula” x.com
