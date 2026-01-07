Giovanni Tamburi il grido di dolore della madre | shock contro i gestori

Giovanni Tamburi, il protagonista di questa vicenda, ha espresso un forte dolore rivolgendosi ai gestori di un servizio. La madre, nel suo racconto, descrive la difficile situazione di Giovanni, che cerca conforto nel sonno, stringendo un peluche a forma di tigrotto. Questa storia mette in luce le sfide quotidiane di una famiglia che affronta momenti di disagio, evidenziando l’importanza di un sostegno adeguato.

– Dorme, quando il sonno arriva, stringendo un peluche: un tigrotto. E non lava la felpa del figlio, la tiene addosso così com’è. «Così sento il suo odore. l’ho lasciato andare, so che ora è in cielo, ma è un modo per sentirmelo vicino». Carla Masiello, madre di Giovanni Tamburi, parla a fatica. La voce si spezza, il dolore resta lì, compatto. È una testimonianza raccolta da la Repubblica, un racconto intimo che attraversa il lutto e lo rende quasi fisico, fatto di oggetti, di gesti ripetuti, di memoria che non vuole cedere al vuoto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

