Giovani sessualità privacy Incontri per educatori e genitori

PISTOIA "Una base sicura. Come sostenere una nuova famiglia" è una rassegna pedagogica dedicata a genitori, educatrici ed educatori, insegnanti e a chiunque sia interessato ai temi della crescita, della tutela e del benessere dei minori. Saper comprendere e affrontare situazioni che possono apparire complesse è fondamentale per chi ha a che fare con l’educazione e la formazione dei giovani. La seconda parte della rassegna si svolgerà alla Libreria Lo Spazio, in via Curtatone e Montanara 20, e affronterà questioni centrali e spesso complesse del percorso educativo e genitoriale, con uno sguardo integrato pedagogico, psicologico e legale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

