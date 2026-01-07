Giovani e lavoro a Messina arriva l' Opportunity Day

A Messina, dal 12 al 14 gennaio, si svolgerà l’Opportunity Day, un evento dedicato all’orientamento e alle opportunità nel settore della formazione e del lavoro. Presentato questa mattina a Palazzo Zanca, l’evento si rivolge a studenti, neolaureati e giovani professionisti, offrendo momenti di confronto e approfondimento per supportare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca l'Opportunity Day, l'evento dedicato all'orientamento alla formazione e al lavoro rivolto a studenti, neolaureati e giovani professionisti, in programma dal 12 al 14 gennaio, dalle ore 10.00 alle 17.30, a piazza Cairoli, con chiusura speciale mercoledì 14.

