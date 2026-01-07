Giornata internazionale dell’Educazione

La Giornata internazionale dell’Educazione ricorda l’importanza dell’accesso equo a un’istruzione di qualità per tutti. L’educazione rappresenta un diritto fondamentale che sostiene lo sviluppo individuale e il progresso sociale. Promuovere l’apprendimento e garantire opportunità di formazione contribuisce a costruire comunità più inclusive e resilienti. Questa giornata invita a riflettere sul valore dell’educazione come base per un futuro sostenibile e paritario.

"L'educazione è un diritto fondamentale di ogni individuo e svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di una società prospera. Per sottolineare l rilevanza dell'istruzione a livello globale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato con consenso una risoluzione che proclama il 24 gennaio.

