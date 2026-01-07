Rimangono pochi giorni per visitare la mostra di gioielli d’artista di Daniela e Marzia Banci,

Ultimi giorni nello spazio espositivo di Palazzo Bracci Pagani per la mostra di gioielli d’artista di Daniela e Marzia Banci " Il Cielo per una Stella ". L’esposizione, curata da Federica Facchini e Carlo Bruscia, chiude domenica 11 gennaio, con un appuntamento conclusivo, alle 17.30, con le letture dei testi di Galileo e del fisico veneziano Giovanni Francesco Sagredo da parte di Claudio Tombini ed Enzo Vecchiarelli accompagnati dal violoncello di Jacopo Muratori. Un’esposizione, "Il Cielo per una Stella" delle sorelle Banci, che per un mese ha messo in mostra 60 pezzi d’arte d’oro, argento e pietre preziose e che ha ottenuto un grande successo durante tutto il periodo delle feste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioielli d’artista in mostra, ultimi giorni. Pezzi d’oro, argento e pietre preziose

