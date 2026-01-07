Gioielli d’artista in mostra ultimi giorni Pezzi d’oro argento e pietre preziose

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimangono pochi giorni per visitare la mostra di gioielli d’artista di Daniela e Marzia Banci,

Ultimi giorni nello spazio espositivo di Palazzo Bracci Pagani per la mostra di gioielli d’artista di Daniela e Marzia Banci " Il Cielo per una Stella ". L’esposizione, curata da Federica Facchini e Carlo Bruscia, chiude domenica 11 gennaio, con un appuntamento conclusivo, alle 17.30, con le letture dei testi di Galileo e del fisico veneziano Giovanni Francesco Sagredo da parte di Claudio Tombini ed Enzo Vecchiarelli accompagnati dal violoncello di Jacopo Muratori. Un’esposizione, "Il Cielo per una Stella" delle sorelle Banci, che per un mese ha messo in mostra 60 pezzi d’arte d’oro, argento e pietre preziose e che ha ottenuto un grande successo durante tutto il periodo delle feste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gioielli d8217artista in mostra ultimi giorni pezzi d8217oro argento e pietre preziose

© Ilrestodelcarlino.it - Gioielli d’artista in mostra, ultimi giorni. Pezzi d’oro, argento e pietre preziose

Leggi anche: Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione

Leggi anche: Furto al Louvre, a chi appartenevano in origine i gioielli rubati e quante pietre preziose si sono portati a casa i ladri?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.