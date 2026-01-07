Gioia e speranza in Pediatria | giocattoli ai bimbi ricoverati al Santa Maria delle Grazie

In occasione dell’Epifania, nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è stato consegnato un dono di giocattoli ai bambini ricoverati. Un gesto di solidarietà che mira a portare un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti durante il loro percorso di cura, contribuendo a rendere più lieve il soggiorno in ospedale.

Tempo di lettura: 3 minuti Un gesto semplice, ma dal valore profondo, ha illuminato la giornata dell’Epifania nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’azienda aversana Kiranet, in collaborazione con l’Associazione Santa Teresa di Aversa, ha donato giochi ai bambini ricoverati, regalando loro un momento di leggerezza, sorrisi e normalità in un contesto spesso segnato dalla sofferenza. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stata anche la presenza di una Befana, interpretata da Maria Cristina Oliva, una volontaria dell’Associazione Santa Teresa, che ha distribuito i doni ai piccoli pazienti, portando allegria, stupore e un sorriso autentico nei corridoi del reparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

