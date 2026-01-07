Giochi e generi alimentari per i bimbi del centro | la Befana solidale aiuta le famiglie in difficoltà

La Befana solidale promossa dal Circolo Aurora ha concluso la sua raccolta, offrendo quattro regali ai bambini del centro storico. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà, distribuendo giochi e generi alimentari. Un gesto semplice ma importante per contribuire a creare un clima di solidarietà e vicinanza nel territorio, soprattutto in un momento di particolare bisogno.

Un pacco contenente quattro regalini da destinare ai bambini del centro storico: si è conclusa nel giorno dell'Epifania la raccolta solidale promossa dal Circolo Aurora. L'iniziativa, svolta in collaborazione con la Caritas e con don Nino Nicotra, parroco di San Mercuriale e di tutto il centro.

