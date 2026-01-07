' Giocagiocattolo | quando i bambini dormono i giocattoli giocano' spettacolo per bambini
Sabato 10 e domenica 11 gennaio, al Teatro Bruno Munari, si terrà lo spettacolo per bambini
Sabato 10 e domenica 11 gennaio al Teatro Bruno Munari arriva lo spettacolo per bambini Giocagiocattolo: quando i bambini dormono. i giocattoli giocano di Beatrice Masini.Lo spettacoloLo spettacolo, rappresentato per oltre 10 anni in tutta Italia e all’estero, è un'esplosione di divertenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: ABC Bambini Chirurgici: nei principali negozi di giocattoli l’iniziativa “Un sacco di doni” per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati
Leggi anche: New York, notte al museo: i bambini dormono “con” i dinosauri
Giocagiocattolo: quando i bambini dormono... i giocattoli giocano, spettacolo del Teatro del Buratto.
Giocagiocattolo: quando i bambini dormono... i giocattoli giocano, spettacolo del Teatro del Buratto - 30 al Teatro Bruno Munari di Milano (via Giovanni Bovio 5) torna in scena lo spettacolo per bambini Giocagiocattolo: quando i bambini dormono... mentelocale.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.