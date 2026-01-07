gianluca gallo e la forza delle radici

Gianluca Gallo rappresenta un esempio di radicamento e impegno nel contesto politico calabrese. Con trentamila preferenze, il suo risultato evidenzia una relazione solida con gli elettori e un percorso costruito sul territorio. In questa analisi si approfondiscono le sue radici e il significato di un consenso che va oltre i numeri, riflettendo la fiducia riposta in una figura radicata nel proprio contesto.

di Paolo Fedele * Trentamila preferenze non sono solo un numero. Sono una dichiarazione di fiducia, un segnale forte, quasi viscerale, arrivato dalle urne calabresi. Gianluca Gallo quelle preferenze se le è guadagnate sul campo, giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro. Ed è anche per questo che il presidente Roberto Occhiuto lo ha voluto nuovamente al suo fianco, affidandogli ancora una volta un assessorato strategico: Agricoltura, Mobilità, Aree interne e Minoranze linguistiche. Un incarico che non nasce oggi. Era il 2020 quando la compianta Jole Santelli, con il suo intuito politico, gli affidò per la prima volta l’Agricoltura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

