Ghiaccio sulle strade potenziato il piano notturno | trattata tutta la viabilità principale

In risposta alle basse temperature e alle condizioni meteorologiche attese, è stato potenziato il piano neve-ghiaccio, con particolare attenzione alle strade principali. Tutta la viabilità principale è stata trattata per garantire maggiore sicurezza e ridurre i rischi di incidenti durante le ore notturne. La misura mira a mantenere efficiente la circolazione e a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

"Alla luce delle condizioni meteorologiche previste e del sensibile abbassamento delle temperature, è stato deciso un rafforzamento significativo del piano neve-ghiaccio". A parlare dell'intervento è l'assessore alla mobilità Ivano Marchiol sottolineando che "non si limiterà più ai soli punti.

