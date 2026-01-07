Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno due gol tra Azulones e Txuri-urdin?

Analisi e informazioni sulla sfida Getafe-Real Sociedad, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con focus sulla possibilità di almeno due gol tra le due squadre. La partita si inserisce nell’ultimo turno di andata della La Liga, che quest’anno presenta alcune variazioni rispetto alle giornate tradizionali, a causa degli anticipi delle squadre impegnate in Supercopa.

La Liga è arrivata alla giornata numero 19, l’ultima di andata: in questo caso però, l’anticipo del venerdì non sarà la prima gara del turno perché le squadre impegnate in Supercopa hanno anticipato il loro impegno qualche settimana fa. In ogni caso, il venerdì notte di calcio spagnolo è comunque garantito: potremo goderci un interessante Getafe–Real . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

