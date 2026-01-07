Germania nel 2025 è aumentata la disoccupazione

Nel 2025, il mercato del lavoro in Germania ha registrato un incremento della disoccupazione rispetto all'anno precedente. Questa variazione riflette le sfide economiche che il Paese sta affrontando, influenzando le prospettive occupazionali e il tessuto sociale. Analizzare i dati e le tendenze di questa fase è importante per comprendere le dinamiche attuali e le possibili evoluzioni future del mercato del lavoro tedesco.

Nel 2025 la Germania ha rallentato la riduzione delle emissioni di gas serra - La Germania rallenta nella riduzione delle emissioni di gas serra: è quanto comunica oggi l'Agora Energiewende, un'organizzazione che monitora la svolta energetica nel paese. ansa.it

Germania: economia in contrazione in metà Länder tedeschi in 3* trim 2025 (Ifo) - Nel terzo trimestre del 2025, la produzione economica è diminuita in metà dei Länder tedeschi rispetto al trimestre precedente, secondo i calcoli dell'Ifo Institute. milanofinanza.it

NOVITA’ 2025 per indennità di DISOCCUPAZIONE Come funziona la NASPI Cosa fare se perdo il lavoro

Ricchezza delle famiglie, Italia cresce meno di Francia e Germania Dal 2012 al 2025 la ricchezza delle famiglie italiane sarebbe aumentata del 20,6%, ma a un ritmo molto più lento rispetto a Francia e Germania. Considerando l’inflazione, in termini reali - facebook.com facebook

Il Presidente di Federmeccanica, @Simone1bettini , analizza il panorama industriale europeo e italiano per il #2026 nell’intervista di Giovanni Turi oggi su @LaStampa . “I due malati d’Europa nel settore manifatturiero sono Italia e Germania. È import x.com

