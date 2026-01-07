Gerard Piqué e Clara Chía pedinati da un’auto | le persone a bordo gli chiedono una foto lui si rifiuta e loro si vendicano così

Gerard Piqué e Clara Chía Marti sono stati recentemente pedinati a Barcellona mentre passeggiavano con amici. Durante l’inseguimento, alcune persone a bordo di un’auto si sono avvicinate chiedendo una foto, ma il loro rifiuto ha portato a una reazione di vendetta. Questa vicenda evidenzia come le celebrità siano spesso soggette a situazioni di pressione e intrusioni nella vita privata, anche in contesti quotidiani.

Gerard Piqué e la sua fidanzata Clara Chía Marti sono stati pedinati a Barcellona. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando l’ex calciatore e la ragazza stavano camminando con gli amici per le strade della città catalana. Un gruppo di persone a bordo di un’auto ha chiesto a Piqué di scattare una foto insieme. Lo spagnolo si è rifiutato e i ragazzi hanno deciso di vendicarsi cantando a squarciagola “Bzrp Music Session #53”, la canzone di Shakira e il produttore Bizarrap che contiene riferimenti espliciti sulla separazione tra l’ex giocatore del Barcellona e l’artista colombiana. Nel video postato dal gruppo di persone si vede Gerard che non degna di attenzioni i disturbatori e cammina a testa bassa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gerard Piqué e Clara Chía pedinati da un’auto: le persone a bordo gli chiedono una foto, lui si rifiuta e loro si vendicano così Leggi anche: Tragedia sfiorata a Viareggio: auto si ribalta in un fosso, illese le 4 persone a bordo Leggi anche: “Una tragedia che si ripete”: il loro van si schianta contro due camion mentre tornano a casa da un matrimonio, muore una famiglia di 12 persone La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Perdón que te sal… Piqué! » Gerard Piqué e Clara Chía stavano passeggiando tranquillamente per le strade di Barcellona quando sono stati seguiti da un’auto che sparava a tutto volume la hit di Shakira e Bizarrap, quella che tutti ormai associano alla loro - facebook.com facebook Gerard Piqué se recusou a tirar fotos com um pequeno grupo de fãs e a “vingança” das garotas foi perseguir o ex- atleta, que estava acompanhado da noiva, Clara Chia, com a diretaça gravada por Shakira e Bizarrap após o divórcio a todo volumen. Teve “pe x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.