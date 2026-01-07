Genova trovano online il veglione di Capodanno dei sogni e pagano in anticipo coppia di fidanzati truffata

Due fidanzati di Genova avevano prenotato online un veglione di Capodanno, pagando in anticipo, con l’aspettativa di una cena gourmet in un casolare di campagna e una notte in camera doppia. Tuttavia, sono tornati a casa prima di mezzanotte, delusi e senza aver usufruito dell’esperienza promossa. Avevano comunicato agli amici di passare il Capodanno in Lombardia, ma sono stati vittima di una truffa online.

