Genova trovano online il veglione di Capodanno dei sogni e pagano in anticipo coppia di fidanzati truffata

Due fidanzati di Genova avevano prenotato online un veglione di Capodanno, pagando in anticipo, con l’aspettativa di una cena gourmet in un casolare di campagna e una notte in camera doppia. Tuttavia, sono tornati a casa prima di mezzanotte, delusi e senza aver usufruito dell’esperienza promossa. Avevano comunicato agli amici di passare il Capodanno in Lombardia, ma sono stati vittima di una truffa online.

L'offerta prevedeva una cena gourmet in un casolare di campagna e una notte in una camera doppia. Invece i due ragazzi sono tornati a casa prima di mezzanotte Agli amici che li avevano invitati a casa per San Silvestro, avevano detto che avrebbero passato il Capodanno in un casolare in Lombar. Il cenone era una truffa, coppia beffata sui social. Cinque amici raggirati con uno chalet fantasma - In entrambi gli episodi le vittime hanno pagato una caparra ...

