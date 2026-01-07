Genova l’inchiesta sul bimbo caduto a scuola si allarga | nel mirino non solo i docenti ma anche i proprietari dell’edificio
L'inchiesta sul incidente avvenuto a Voltri si amplia, coinvolgendo non solo i docenti per la mancata vigilanza di 20 minuti, ma anche i proprietari dell'edificio. La procura indaga sulla sicurezza dell’immobile e sulle eventuali negligenze che hanno contribuito all’accaduto, evidenziando l’attenzione su responsabilità e norme di sicurezza nelle strutture scolastiche.
L'inchiesta sul bimbo caduto a Voltri si estende ai proprietari dell'immobile per mancanza di requisiti di sicurezza e ai docenti per l'omessa vigilanza di 20 minuti. Emerge anche un grave ritardo nella trasmissione dei documenti tra scuole che segnalavano la necessità di una sorveglianza strettissima.
