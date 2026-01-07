Genova l’inchiesta sul bimbo caduto a scuola si allarga | nel mirino non solo i docenti ma anche i proprietari dell’edificio

L'inchiesta sul incidente avvenuto a Voltri si amplia, coinvolgendo non solo i docenti per la mancata vigilanza di 20 minuti, ma anche i proprietari dell'edificio. La procura indaga sulla sicurezza dell’immobile e sulle eventuali negligenze che hanno contribuito all’accaduto, evidenziando l’attenzione su responsabilità e norme di sicurezza nelle strutture scolastiche.

Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. Valditara: subito ispezione - Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis a Genova. quotidiano.net

Genova, bimbo caduto da terrazzino: condizioni critiche, ma stabili. La docente di sostegno era assente per malattia - È quanto emerge dal bollettino diramato venerdì mattina dalla direzione sanitaria del “Gaslini” di Genova riguardo le condizioni del bambino di sette anni caduto ieri, ... ilfattoquotidiano.it

Continua l'inchiesta della Procura di Genova. Il piccolo di 7 anni, affetto da disabilità, è stato lasciato libero di circolare per venti minuti nei corridoi, fino ad arrivare a una porta che doveva rimanere chiusa - facebook.com facebook

L’inchiesta e la Genova per Gaza, fiducia nei giudici e una certezza: “Fieri della mobilitazione” x.com

