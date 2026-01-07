Gennaio instabile senza tregua | gelo perturbazioni atlantiche e neve a più riprese

A gennaio, l'Europa affronta un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. Gelo, perturbazioni atlantiche e nevicate si alternano frequentemente, mantenendo il clima in un regime invernale. Dopo l’irruzione artica, le temperature rimangono basse e le precipitazioni sono frequenti, con una circolazione atmosferica molto dinamica che si protrae almeno fino alla fine del mese.

Roma - Dopo l’irruzione artica, l’Europa resta in assetto invernale con fasi fredde, precipitazioni frequenti e circolazione molto dinamica fino alla terza decade del mese. Con l’avvio del nuovo anno, l’Europa è entrata in una fase pienamente invernale, caratterizzata da un vasto afflusso di aria molto fredda di origine artica. Le temperature si sono portate ben al di sotto delle medie stagionali su ampie porzioni del continente, in particolare su Scandinavia, Europa centrale ed Europa orientale, delineando una configurazione barica estesa e persistente. In questo contesto, il freddo tende a mantenersi protagonista e, nel corso dei giorni, a scivolare progressivamente verso sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Gennaio instabile senza tregua: gelo, perturbazioni atlantiche e neve a più riprese Leggi anche: Meteo Liguria, in arrivo due perturbazioni atlantiche Leggi anche: Nuove perturbazioni atlantiche in arrivo: cambia il meteo in Campania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo l’Epifania Dal 7 gennaio l’afflusso di correnti fredde di matrice artica alimenterà una circolazione instabile su regioni adriatiche e meridionali, con piogge e nevicate anche a quote molto basse. Il peggioramento dovrebbe attenuarsi entro l’8 gennaio, me - facebook.com facebook Il primo weekend dell’anno, tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, sarà segnato da condizioni di tempo instabile su L'Aquila e sul comprensorio aquilano. #meteo #laquila #abruzzo x.com

