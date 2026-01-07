Generazione inAttesa nuova tappa alla Fondazione Gerardino Romano

La Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme inaugura “Generazione inAttesa”, una nuova tappa dei Mercoledì Culturali 2026. Un’occasione per approfondire tematiche legate alla crescita e alle sfide delle nuove generazioni, attraverso incontri e approfondimenti dedicati. L’iniziativa mira a promuovere un dialogo costruttivo e consapevole, contribuendo alla crescita culturale del territorio. La partecipazione è aperta e gratuita, nel rispetto delle normative vigenti.

Al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali 2026 della Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme (BN). Si ricomincia il 14 gennaio 2026, alle ore 18.30, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, con la presentazione del libro di Teresa Meccariello e Nazzareno Orlando intitolato "Generazione inAttesa", edito da Homo Scrivens, 2025. Introdurrà l'evento Maria Teresa Imparato, presidente FGR – ETS; dialogheranno con gli autori Tullia Bartolini, scrittrice, e Felice Casucci, docente universitario e socio fondatore FGR – ETS. Letture a cura di Linda Ocone, attrice e docente teatrale.

