Gelo e temperature sottozero | scatta l' allerta meteo nel Ravennate

Dalla mezzanotte del 7 gennaio alla mezzanotte del 8 gennaio, nel territorio di Ravenna sarà in vigore l’allerta meteo numero 5, di livello giallo, a causa di temperature sottozero. Questa condizione potrebbe comportare rischi legati al gelo e alle basse temperature, richiedendo attenzione e precauzioni da parte della popolazione. La previsione si basa sulle attuali condizioni meteorologiche previste per il periodo.

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 7 gennaio, alla mezzanotte di domani, giovedì 8 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 5, gialla per temperature estreme. L'allerta è emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

