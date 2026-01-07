Gelate improvvise a rischio i contatori dell’acqua | ecco i consigli di Hera

Con le temperature in calo, è importante prestare attenzione agli impianti idrici domestici, in particolare ai contatori dell’acqua. Le gelate improvvise possono danneggiarli, causando disagi e costi aggiuntivi. Hera fornisce alcuni consigli utili per prevenire eventuali problemi e proteggere l’impianto durante i periodi di freddo intenso. Un’adeguata manutenzione può contribuire a evitare inconvenienti e garantire il corretto funzionamento dell’impianto idrico.

Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua, che possono arrivare a rompersi. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi. I contatori esterni sono i più soggetti a rotture da gelo. I contatori più "a rischio" sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente, come le case al mare o in montagna in cui si trascorrono le vacanze.

