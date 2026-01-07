Gavignano All’ex Falegnameria molto seguito e tanto successo per la settima edizione di Poesia al Borgo

A Gavignano, presso l’ex Falegnameria in Piazza della Repubblica, si è svolta con successo la settima edizione di “Poesia al Borgo”. L’evento, organizzato dalla Biblioteca locale, ha attirato numerosi partecipanti e appassionati di poesia, confermando l’importanza culturale del luogo. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale del paese, offrendo uno spazio di confronto e condivisione tra autori e pubblico.

