Gasly scia con la stessa giacca di Schumacher il suo omaggio scatena la polemica | Gran mancanza di rispetto

Durante il giorno del suo compleanno, Gasly ha condiviso una foto sulla neve indossando la stessa giacca di Schumacher. L’immagine ha suscitato reazioni e critiche, con alcuni considerandola un atto di mancanza di rispetto. La scelta ha acceso un dibattito tra appassionati e tifosi, evidenziando come simboli e ricordi possano suscitare opinioni contrastanti nel mondo dello sport.

Una foto sulla neve, con l’iconica giacca di Michael Schumacher, postata nel giorno del suo compleanno. Quello del pilota di Formula 1 Pierre Gasly – il 3 gennaio – voleva con ogni probabilità essere un omaggio all’ex pilota tedesco della Ferrari, che oggi si trova nella sua residenza in Svizzera, costantemente assistito da personale qualificato dopo il tremendo incidente sugli sci a Méribel nel 2013. Ma la scelta non è stata apprezzata dai fan della Formula 1 e di Schumacher, che hanno invaso il post di Gasly con commenti non proprio gentili. Gasly ha infatti postato quattro foto il 3 gennaio – giorno in cui Schumacher ha compiuto 57 anni – che lo ritraggono sulla neve a sciare, con l’iconica giacca rossa Ferrari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gasly scia con la stessa giacca di Schumacher, il suo omaggio scatena la polemica: “Gran mancanza di rispetto” Leggi anche: Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno, il pilota Gasly massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan Leggi anche: “Verstappen come Schumacher”, l’ex pilota azzarda il paragone e scatena la polemica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gasly scia con la giacca di Schumacher, travolto dalle critiche. Gasly scia con la giacca di Schumacher, travolto dalle critiche - Il pilota francese voleva omaggiare il campione nel giorno del suo compleanno, ma la scelta non è stata apprezzata dai fan ... msn.com

Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno, il pilota Gasly massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan - I fan di Schumacher però l'hanno presa malissimo: soprattutto per la scelta infelice della didascalia alle foto di Gasly ... msn.com

Gasly sugli sci nel giorno del compleanno di Schumi con la sua giacca: scoppia la rabbia social - In molti hanno trovato di cattivo gusto gli scatti del pilota dell'Alpine: "Pessimo tempismo", o ancora "Non una grande idea" le repliche su Instagram al suo post ... msn.com

Gasly scia con la giacca di Schumacher, travolto dalle critiche x.com

Non conta dove sei ora, se tutto il mondo ricorda dove e cosa sei stato. Quello nessuno potrà portartelo via. E lungo la scia lasciata da un solo uomo si è incamminato un popolo intero: i Ferraristi, sparsi ovunque, capaci di riempire le attese con una gloria trasc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.