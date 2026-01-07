Gas e geopolitica la stabilità nel Mediterraneo passa da Cronos e Zohr
Il settore energetico nel Mediterraneo riveste un ruolo strategico per la stabilità della regione. Cipro e Egitto possiedono risorse e accordi chiave, come i progetti di gas Cronos e Zohr, che rappresentano opportunità e sfide per il futuro energetico e geopolitico del Mediterraneo. La collaborazione tra questi paesi può influenzare l’equilibrio regionale e le dinamiche di approvvigionamento energetico.
Cipro ed Egitto hanno in mano due jolly da giocare nel lungo e redditizio dossier energetico mediterraneo. I giacimenti di Cronos e Zohr infatti possono realisticamente cambiare la geografia di alleanze e bilanci, dal momento che investono sia le maggiori compagnie mondiali, sia la programmazione geopolitica di mosse e iniziative interconnesse. Una partita che coinvolge più giocatori, non solo quelli presenti fisicamente al tavolo verde, soprattutto che vive di riflessi e intrecci con le vicende che si stanno delineando ad altre latitudini. Nel mezzo la consapevolezza del delicatissimo momento internazionale in atto, che necessita fisiologicamente di stabilità e sicurezza per poter affrontare a mente fredda una fase di (decisiva) progettazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
