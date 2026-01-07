Garlasco l’indiscrezione dell'avvocato di Lovati | Presto potrebbero esserci due nuovi indagati
L’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, ha annunciato che potrebbero essere identificate due nuove persone indagate nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La vicenda, ancora sotto indagine, potrebbe presto registrare sviluppi significativi, con possibili novità sulle persone coinvolte. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità competenti per avere un quadro più chiaro sulla situazione.
