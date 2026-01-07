Garlasco la bomba dell’avvocato di Lovati | spunta l’ombra di due nuovi indagati

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuove indiscrezioni che coinvolgono potenzialmente due ulteriori indagati. La notizia, riportata dall’avvocato di Lovati, riaccende l’interesse sulla vicenda, che da anni tiene sotto assedio l’intera comunità. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questa novità, mentre la procura prosegue le indagini per fare luce sulla verità.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con una nuova indiscrezione destinata a far discutere. A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, una dichiarazione proveniente dall’area della difesa introduce uno scenario finora mai emerso in modo così esplicito: oltre ad Andrea Sempio, potrebbero esserci altri due indagati nel nuovo filone dell’inchiesta. Leggi anche: Crans Montana, dramma ai funerali della vittima: malore shock Le parole dell’avvocato e lo scenario che si apre. A parlare è Fabrizio Gallo, legale dell’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

