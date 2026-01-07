Garlasco cosa non torna del Dna di Stasi sui pedali della bicicletta
Nel caso Garlasco, emergono dubbi tecnici riguardo all’analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Secondo Alessandro De Giuseppe de Le Iene, il Dna rilevato presenta caratteristiche insolite: sarebbe “pulito” ma in concentrazione molto elevata, pari a 2,8 nanogrammi per microlitro. Questa discrepanza solleva interrogativi sulla attendibilità dei risultati e sul ruolo dei dettagli tecnici nell’evoluzione del procedimento giudiziario.
Nel racconto di Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene, il punto di frattura del caso Garlasco è tecnico prima che giudiziario: sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi sarebbe stato trovato Dna «pulito» e in concentrazione altissima, pari a 2,8 nanogrammi per microlitro. Una quantità che, secondo i periti, non è compatibile con superfici come pedali o suole di scarpe, dove normalmente si recuperano picogrammi, cioè tracce minime e spesso contaminate. Certamente non un reperto così elevato e così puro. Le anomalie sul Dna. La prassi forense insegna che le superfici esterne, esposte a fango, sudore e abrasione, restituiscono Dna «sporco».
