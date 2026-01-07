Gandalf e Frodo di nuovo insieme in The Hunt for Gollum c’è la conferma di Ian McKellen
L'attore è nuovamente intervenuto sulla sua possibile partecipazione al nuovo film della saga, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera. Riprenderà i panni dello Stregone? Nonostante abbia più volte parlato del ritorno di Gandalf nel prossimo film del franchise, The Hunt for Gollum, Ian McKellen è nuovamente intervenuto nel dibattito in corso per aggiungere che il suo personaggio e quello di Frodo Baggins di riuniranno ancora una volta. L'attore ha anche confermato che il progetto, la cui uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2027, vedrà l'inizio delle riprese a maggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp
Leggi anche: Ian McKellen e Tramell Tillman nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol con Johnny Depp
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Ian McKellen torna sulla reunion tra Gandalf e Frodo.
Gandalf e Frodo di nuovo insieme in The Hunt for Gollum, c’è la conferma di Ian McKellen - L'attore è nuovamente intervenuto sulla sua possibile partecipazione al nuovo film della saga, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera. movieplayer.it
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Ian McKellen torna sulla reunion tra Gandalf e Frodo - Ian McKellen sottolinea il coinvolgimento del suo Gandalf e di Frodo nel prossimo capitolo cinematografico de Il Signore degli Anelli: il video. comingsoon.it
Ian McKellen ed Elijah Wood torneranno nei panni di Gandalf e Frodo nel prequel Il signore degli anelli: Caccia a Gollum Le riprese del nuovo film inizieranno a maggio. Stiamo per tornare nella Terra di Mezzo, non ci sto credendooooo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.