Galbiate smarrita gattina di 6 mesi | l' appello dei proprietari

A Galbiate, una gattina di circa 6 mesi di nome Nyx è scomparsa da alcuni giorni. Si è allontanata dalla zona del Bar Apple e i proprietari stanno cercando di ritrovarla. Se avete notizie o l’avete vista, vi chiediamo di contattare le autorità competenti o i proprietari. La collaborazione della comunità è fondamentale per aiutare a ritrovare Nyx e garantire la sua sicurezza.

È scomparsa da alcuni giorni Nyx, una gattina di circa 6 mesi che si è allontanata dalla zona del Bar Apple a Galbiate. I proprietari lanciano un appello a chiunque possa averla avvistata. La piccola è completamente nera, a eccezione di 5 o 6 peli bianchi sul petto che la rendono riconoscibile.

