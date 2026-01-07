Futsal Ternana il ‘Primo Torneo della Befana’ | Grande afflusso di famiglie e sorrisi dei bambini Centrato l’obiettivo

Il Primo Torneo della Befana di Futsal Ternana si è svolto al Pala Ecoklima nelle giornate dell’Epifania, attirando numerose famiglie e bambini. Un evento che ha offerto due giorni di divertimento e sport, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e promuovere la passione per il calcio a cinque. La manifestazione si è conclusa con successo, confermando l’interesse per iniziative sportive e ricreative nel territorio.

Due giornate contrassegnate dal divertimento nella location del Pala Ecoklima. La Futsal Ternana ha organizzato il Primo Torneo della Befana, conclusosi nella giornata dell’Epifania. Una festa all’insegna dello sport e della condivisione svoltasi in un clima totalmente amichevole, senza. 🔗 Leggi su Today.it

