Furto in un cantiere al Vomero arrestato 34enne dopo colluttazione con la Polizia

Un uomo di 34 anni è stato arrestato al Vomero dopo aver tentato di scappare con materiale elettrico rubato da un cantiere. La polizia è intervenuta e, durante un tentativo di fuga, si è verificata una colluttazione. L’arresto è stato effettuato sul posto, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla tutela dei cantieri e sulla prevenzione dei reati.

È stato sorpreso mentre tentava di fuggire trascinando materiale elettrico rubato da un cantiere ed è finito in manette dopo una colluttazione con gli agenti. Un 34enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

