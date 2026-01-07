Furto in un cantiere al Vomero arrestato 34enne dopo colluttazione con la Polizia
Un uomo di 34 anni è stato arrestato al Vomero dopo aver tentato di scappare con materiale elettrico rubato da un cantiere. La polizia è intervenuta e, durante un tentativo di fuga, si è verificata una colluttazione. L’arresto è stato effettuato sul posto, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla tutela dei cantieri e sulla prevenzione dei reati.
È stato sorpreso mentre tentava di fuggire trascinando materiale elettrico rubato da un cantiere ed è finito in manette dopo una colluttazione con gli agenti. Un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui è scattata anche . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Napoli, ruba materiale elettrico da un cantiere al Vomero: arrestato 34enne dalla polizia - Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è ... msn.com
Montecosaro, furto nel cantiere della Premiata: il bottino supera i 120mila euro - facebook.com facebook
