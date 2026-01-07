Furti nelle abitazioni a Caltagirone il sindaco chiede l' assunzione di più vigili urbani

Il sindaco di Caltagirone ha richiesto un potenziamento delle forze di sicurezza, con l’assunzione di più vigili urbani e un incremento delle risorse disponibili. L’obiettivo è migliorare i controlli sul territorio e prevenire i furti nelle abitazioni, garantendo maggiore attenzione e presenza delle forze dell’ordine. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, attraverso interventi più efficaci e capillari.

Un’azione più incisiva di controllo del territorio e una più capillare presenza di forze dell’ordine, con una maggiore dotazione di uomini e mezzi. Questa la richiesta, reiterata dal sindaco Fabio Roccuzzo e dall’assessore comunale alla Sicurezza, Giuseppe Fiorito, durante la riunione del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Furti nelle abitazioni a Caltagirone, il sindaco chiede l'assunzione di più vigili urbani Leggi anche: Caltagirone, escalation di furti nelle abitazioni: il sindaco chiede più forze dell'ordine Leggi anche: Furti nelle abitazioni, l’allarme del sindaco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caltagirone: allarme furti nelle zone residenziali; L’annuncio di Roccuzzo «Palazzo Spadaro diventa Social housing». Tentate rapine e furti tra Grammichele e Caltagirone: arrestati quattro catanesi - Raid notturno tra Grammichele e Caltagirone: allarme al 112, colpo al bar da circa 6. lasicilia.it

Sindaco Caltagirone, 'preoccupa escalation furti abitazione' - "Quanto sta accadendo a Caltagirone, con ripetuti furti, in varie ore del giorno e della notte e ai danni di moltissime abitazioni, non solo nelle frazioni e nelle campagne, richiede una mobilitazione ... ansa.it

Furti a raffica, cittadini in allarme a Noci. Sos del sindaco: «Segnalate i sospetti» - Nelle ultime settimane Noci si trova ad affrontare un aumento preoccupante di furti e tentativi di furto in abitazioni che hanno destato grande apprensione tra i residenti. quotidianodipuglia.it

SANT'ARSENIO - DUE FURTI IN ABITAZIONE MENTRE I PROPRIETARI ERANO ALL'INTERNO Dopo qualche settimana di tregua tornano in azione i ladri nel Vallo di Diano. Ieri sera intorno alle 19, ignoti si sono introdotti in due abitazioni a Sant'A - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.