Furti nei supermercati boom a Natale | ma c' è una start up che arresta il fenomeno

Durante il periodo natalizio si registra un aumento dei tentativi di furto nei supermercati, con un incremento del 40% nelle settimane che precedono il Natale. Per contrastare questa problematica, una start-up ha sviluppato soluzioni innovative volte a prevenire e arrestare i furti, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per clienti e operatori commerciali.

Tra addobbi, panettoni e ceste regalo, le settimane che precedono il Natale portano con sé un fenomeno preoccupante: un aumento medio del 40% dei tentativi di taccheggio nei punti vendita, con un incremento del 20% sull'intero trimestre invernale.

Natale amaro tra Settimo e San Mauro: otto denunce per furto durante la corsa ai regali - Uno degli episodi più rilevanti si è verificato al centro commerciale Panorama, al confine tra Settimo e San Mauro. giornalelavoce.it

Furti nei supermercati a Natale: una startup usa l’intelligenza artificiale per rendere più sicuro il retail - I tentativi di taccheggio aumentano in media del 40% nelle settimane che precedono le festività natalizie, con un incremento del 20% sull'intero trimestre invernale. ilmattino.it

Roma. Dalla violenza in famiglia ai colpi nei supermercati: 4 arresti e un fermo della #poliziadistato tra furti e rapine.

