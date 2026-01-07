Funerali Tamburi la madre | Il Signore ha voluto preservarlo dai dolori

In un momento di dolore, la madre di Tamburi commenta con fede il suo addio:

"Ci vorrà molto tempo. Però io lo faccio per Giovanni. Io ho una fortissima fede che mi sostiene. Se il Signore lo ha voluto, forse ha voluto preservarlo dai dolori della vita." Lo ha detto la madre di Giovanni Tamburi poco prima dell'inizio dei funerali parlando con i giornalisti del lungo percorso che dovrà affrontare per superare il dolore per la scomparsa del figlio, morto nella strage di Crans Montana. Con lei davanti alle telecamere anche l'altro figlio, Riccardo, presente anche lui la notte di Capodanno nel locale della tragedia.

