Funerali Giovanni Tamburi lettura messaggio dell' arcivescovo Zuppi

Durante i funerali di Giovanni Tamburi nella Cattedrale di San Pietro, è stato letto un messaggio dell'arcivescovo Matteo Zuppi, che non ha potuto partecipare di persona. Nel testo, l’arcivescovo esprime il suo cordoglio e ricorda l’importanza della vita e delle opere di Tamburi, sottolineando il valore della memoria e della testimonianza umana in un momento di grande commozione.

Un passaggio della lettura del messaggio inviato dall'arcivescovo di Matteo Zuppi, non presente alla cerimonia, durante i funerali di Giovanni Tamburi nella Cattedrale di San Pietro.

