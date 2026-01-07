Funerali di Giovanni Tamburi il video

Il video dei funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne deceduto nel locale svizzero Le Constellation a Crans-Montana, documenta il cordoglio di amici e familiari. Un momento di grande tristezza, segnato da lacrime e abbracci stretti, che testimonia il dolore condiviso per una perdita improvvisa. Questo footage offre uno sguardo sobrio sulla commemorazione di un giovane tragicamente scomparso, riflettendo la forza del lutto e l’affetto di chi lo ha conosciuto.

Lacrime, dolore, abbracci stretti: è una folla di giovanissimi quella che ha dato l'ultimo saluto al 16enne morto nel locale svizzero Le Constellation, a Crans-Montana, la notte di Capodanno. L'addio nella cattedrale di San Pietro a Bologna.

L'ultimo saluto a Giovanni Tamburi - LA DIRETTA - Nella cattedrale di San Pietro a Bologna il funerale del 16enne che ha perso la vita nell'incendio del bar Constellation a Cran Montana a Capodanno. rainews.it

Una città attorno a Giovanni: l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO - Nel giorno dei funerali di Giovanni Tamburi, Bologna si raccoglie attorno ai suoi giovani e alla sua famiglia. bolognatoday.it

I funerali di Giovanni Tamburi, la madre inginocchiata davanti al feretro

Si sono celebrati a Bologna, Roma e Milano i funerali di Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Achille Barosi e Chiara Costanzo, quattro dei giovani italiani morti nell'incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana. Tante le parole di amore e i mo - facebook.com facebook

I funerali di Giovanni Tamburi: “Ci hai sorpassato tutti per andare dove nasce la musica” x.com

