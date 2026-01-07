Funerali Brigitte Bardot la folla si riunisce di fronte ai maxischermi a Saint-Tropez

A Saint-Tropez si sono svolti i funerali di Brigitte Bardot, iconica attrice e figura pubblica, scomparsa il 28 dicembre all'età di 91 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e fan, che si sono riuniti di fronte ai maxischermi per rendere omaggio alla celebre artista. Un momento di commozione collettiva in una località strettamente legata alla vita e alla carriera di Bardot.

Funerali a Saint-Tropez per Brigitte Bardot, la star del cinema scomparsa lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni. La cerimonia presso la chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption, nell'affascinante località della Costa Azzurra che lei stessa ha contribuito a rendere famosa e dove ha vissuto per oltre mezzo secolo, viene trasmessa su due maxischermi allestiti al porto e nella piazza centrale Place des Lices, dove centinaia di persone si sono radunate. La sepoltura avverrà "nel più rigoroso rispetto della privacy" in un cimitero affacciato sul Mar Mediterraneo.

