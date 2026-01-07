FUMATA NERA! SALTA LO SHOW DI BARBARA D’URSO PER LO ZAMPINO DI MEDIASET

A causa di un nuovo accordo tra Rai e Mediaset, lo show di Barbara D’Urso programmato su Rai1 è stato annullato. La decisione, ancora ufficiale, riflette le recenti dinamiche tra le due emittenti e ha interrotto i piani di trasmissione, lasciando in sospeso le aspettative del pubblico. Questa situazione evidenzia le complessità e le strategie che caratterizzano il panorama televisivo italiano.

Niente da fare anche stavolta. Nemmeno il tempo di scrivere la notizia del nuovo show di Barbara d'Urso su Rai1 che la fumata bianca è diventata nera a causa del nuovo patto Rai-Mediaset. Flash! Nessuna "Surprise Surprise", era tutto previsto: salta lo show Rai prodotto da Fremantle e destinato a Barbara d'Urso (ma offerto anche ad altri volti nelle ultime settimane). La motivazione ufficiale? Tutta colpa dei tagli e dei problemi di budget. Sullo sfondo c'è il patto di non belligeranza rinnovato con il "Biscione". Il nome di Carmelita era stato accostato anche a "Sanremo 2026" ma la notizia non trova conferme, al Festival (per ora) si avvicina Andrea Delogu.

