Il match tra Fulham e Chelsea, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30 italiane, si disputa al Craven Cottage di Londra. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio finale e si affrontano in un derby di grande importanza per la classifica. La partita rappresenta un’occasione per entrambe di migliorare la posizione, con una rivalità che aggiunge ulteriori motivazioni a questa sfida in un turno infrasettimanale.

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 19:30 (UK) 20:30 (Italia) – Craven Cottage, Londra Derby di West London in un turno infrasettimanale che può pesare parecchio per la classifica: Fulham e Chelsea arrivano entrambe da un pareggio agguantato nel finale e si ritrovano faccia a faccia in una partita che, per intensità e rivalità cittadina, spesso sfugge alle logiche del momento. Fulham: entusiasmo e solidità, Craven Cottage come alleato. Il Fulham ha dimostrato nelle ultime settimane di essere una squadra difficile da battere, capace di rimanere in partita fino all’ultimo minuto e di trovare soluzioni anche quando sembra spalle al muro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fulham–Chelsea preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Newcastle–Fulham: preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Fulham–Wolves: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Probabili formazioni Italia Israele/ Quote: Gattuso a tre? (Qualificazioni Mondiali 2026, 14 ottobre 2025) - Probabili formazioni Italia Israele: le scelte di Gattuso e Ben Shimon nella partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026. ilsussidiario.net

Probabili formazioni Irlanda Portogallo/ Quote: out Evan Ferguson (qualificazioni Mondiali, 13 novembre 2025) - Probabili formazioni Irlanda Portogallo: le scelte dei due CT verso la partita che vale per le qualificazioni Mondiali 2026. ilsussidiario.net

TODAY'S GAMES Man City - Brighton (21:30) Burnley - Man Utd (22:15) Brentford - Sunderland (21:30) C. Palace - Aston Villa (21:30) Everton - Wolves (21:30) Fulham - Chelsea (21:30) Newcastle - Leeds (22:15) Bournemouth - Spurs (21: - facebook.com facebook

Roberto Di Matteo vibes saaa na Chelsea win UCL x.com