Fuga di monossido di carbonio in palestra | 25 persone intossicate

Lunedì 5 gennaio, presso la palestra comunale Romagnoli di San Giovanni in Persiceto, si è verificata una fuga di monossido di carbonio che ha coinvolto 25 persone, tutte risultate intossicate. L’incidente ha evidenziato l’importanza di controlli regolari sugli impianti di ventilazione e sicurezza per prevenire situazioni di rischio all’interno degli ambienti pubblici.

La sera di lunedì 5 gennaio una fuga di monossido di carbonio ha intossicato 25 persone. È successo alla palestra comunale Romagnoli, che si trova a San Giovanni in Persiceto. A essere colpite dai fumi sono state delle pallavoliste tra i tredici e i venti anni e i loro allenatori.I primi sentori.

