Fse+ 2025 la Sicilia accelera | fondi europei superano quota 137 milioni

La Sicilia ha superato la soglia di 137 milioni di euro di fondi europei spesi entro il 31 dicembre 2025, secondo i dati ufficiali del Fse+. La Regione continua così a procedere con il piano di investimento previsto dal Programma operativo, evidenziando un passo avanti nell’utilizzo delle risorse comunitarie per lo sviluppo locale e il miglioramento dei servizi pubblici.

