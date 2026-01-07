Frosinone sabato la premiazione della Pagella D' Oro

Sabato 10 gennaio alle 9 presso l’aula consiliare del Comune di Frosinone si svolgerà la 28ª edizione della Pagella D’Oro, un evento che riconosce meriti e risultati del territorio. L’iniziativa, giunta alla sua ventottesima edizione, rappresenta un momento di valorizzazione per realtà locali e cittadini. La premiazione si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e sociali della città.

