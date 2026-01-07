Frosinone sabato la premiazione della Pagella D' Oro
Sabato 10 gennaio alle 9 presso l’aula consiliare del Comune di Frosinone si svolgerà la 28ª edizione della Pagella D’Oro, un evento che riconosce meriti e risultati del territorio. L’iniziativa, giunta alla sua ventottesima edizione, rappresenta un momento di valorizzazione per realtà locali e cittadini. La premiazione si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e sociali della città.
Sabato 10 gennaio, alle 9, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà l’edizione numero 28 della Pagella D’Oro.“Nata su impulso del comitato di quartiere "Amici della Pescara", la Pagella D’Oro è un’iniziativa istituzionalizzata, consolidata e attesissima nella nostra Città – ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: La cerimonia della ’Pagella d’oro’: "Lo studio non è solo un dovere, ma può far diventare i sogni realtà"
Leggi anche: Pagella d'Oro 2025 di Carifermo, premiati nove studenti della provincia di Ancona
Le pagelle di Empoli-Frosinone 1-1 - 5 Sbaglia completamente i tempi dell’uscita in apertura su cross di Calò, per sua fortuna e degli azzurri, l’ex Marchizza spara alle stelle. pianetaempoli.it
Empoli-Frosinone 1-1, i giallazzurri chiudono l'anno da primi della classe. Le pagelle - Nella ripresa il Frosinone spinge alla ricerca del colpo grosso, sfiorando il gol più volte, fino alla clamorosa chance finale di Barcella, fermata da Fulignati. today.it
Extra Tv. . FROSINONE: SABATO IL CATANZARO, ROSA AL GRAN COMPLETO - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.